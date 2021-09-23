八點檔女星往往要能扛住密集拍戲壓力，真的能立足，長得漂亮還不夠，更要有長輩緣，在人才輩出的演藝圈，要站上八點檔女神的位置不容易，就有網友在PTT論壇發問，「誰是八點檔第一女神？」掀起熱烈討論，不僅吳婉君、梁家榕、星卉等人都上榜，第一名更是實至名歸。

不少網友都點名吳婉君，她近幾年都飾演惡女角色，亮眼的表現讓觀眾印象深刻，梁家榕也榜上有名，她當年以花系列《太陽花》惡女爆紅，如今50歲的她仍然凍齡，還被譽為「最美親家母」，不僅如此，最近睽違3年多重新回到螢光幕前的星卉也上榜。

前三名則分別由林萱瑜、江祖平、韓瑜包下，林萱瑜雖然是新生代演員，但學生時期就曾上過PTT表特版，最近更因為拍攝《天之驕女》人氣持續上漲，而有「台版廣末涼子」早已是八點檔一姊，演過無數經典本土劇，韓瑜也毫無懸念摘下冠軍頭銜，不僅擁有精湛演技，外貌更是凍齡。

還有許多網友表示，「白家綺，沒有之一」、「覺得楚宣短髮很美」、「韓瑜邱琦雯江祖平葉家瑜，本土劇超正四大女神」、「白家綺，超喜歡她」、「王宇婕」、「連靜雯」、「覺得曾菀婷最正」、「臧芮軒也很美，身材也很好」、「我覺得高宇蓁也超正欸，充滿魅力」、「覺得李燕很可愛，一開始會把她和方馨搞混」。