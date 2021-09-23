關子嶺星空喫茶咖啡派對，假日市集AR實境祈福

【旅遊經 廖晨光報導】

「2021臺南關子嶺溫泉美食節－泥好！歡迎關嶺」，主題系列活動之一「星空喫茶咖啡派對」，將於10月2日(六)19：00至21：00在關子嶺大成殿前廣場舉辦，屆時民眾不妨來一場秋風文藝泡湯饗宴。現在住宿即可獲好康券，消費還可以參與臺南購物節抽獎，最大獎項為一戶3房的房子、進口汽車等大獎外，也增加近300個聲寶小家電用品獎！

台南市長黃偉哲表示，來關子嶺參與主題系列活動，白天可以先前往後壁區菁寮的俗女養成記景點、白河區大凍山、水火同源、東山區175東山咖啡公路等景區走逛，晚上就住宿關子嶺，除了泡湯體驗，現在住宿就送臺南好康券(即日起至明(2022)年2月6日前住宿)，可享食、宿、遊、購、行超過600種以上優惠，最多可節省達3000元。

火王爺廟前祈福夜間燈飾

3D光雕建築投影展演(模擬圖)

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，下半年觀旅局各式精彩活動陸續開跑！如：10月2日白天可以走訪七股鹽山逛社區農特產展售採買好物，晚上再來關子嶺吃桶仔雞、泡溫泉，接著參加晚上的星空喫茶咖啡派對主題活動，有免費限量的咖啡職人體驗(網路報名18名，明(24)日10時起開放報名，報名網址

，現場報名12名)、咖啡烤畫及咖啡擴香體驗(各限額40人，免費現場報名，額滿為止)，前100名到服務台打卡並填寫問券還可以免費獲得陶瓷杯墊1份。而10月2日當晚入住7家指定飯店(沐春溫泉湯宿、儷泉溫泉館、湯泉美地溫泉會館、富御礦質溫泉會館、景大渡假莊園、關子嶺統茂溫泉會館、嶺一溫泉旅社)，當天晚間7點更可以前往大成殿享有活動限定的光雕餐桌體驗，由小火王爺化身動畫小廚師在您的餐盤上精心製作甜點及咖啡，欣賞完餐桌光影秀後，活動還會贈送相同的餐點讓您外帶(每家限8人)！此外，也可以報名活動限定的風土旅行，由專車輕鬆的帶您前往白河、後壁、東山等地遊玩。

假日市集手作DIY

假日市集紀念徽章

假日市集舞台展演

台南市觀旅局表示，關子嶺溫泉美食節活動持續至10月17日，每週六、日及國定假日的午後(14：00~18：00)有在地農特產展售、付費手作學堂DIY（泥染帆布袋、和風紙燈籠彩繪）、近百件繽紛浴衣提供民眾免費體驗，此外，還有今年特別規劃的泥漿溫泉蛋體驗(需自備蛋或至遴近商家購買)。溫泉公園旁停車場設置有泥好歡迎關嶺入口意象燈飾，歡迎大家前來關子嶺，此外還有閑雲橋、關子嶺大旅社旁鳥居、火王爺廟前步道及大成殿前皆有營造夜間浪漫氛圍的夜間燈飾，9月25日、10月16日兩週六在大成殿前廣場各有3個時段(19：00、19：25、19：50)的夜間3D光雕建築投影，還有豐富的活動內容，包含「平日住宿雞+酒優惠方案」、風土旅行、假日市集福引好康抽獎、拍照打卡並填寫問卷即可兌換限量文創徽章1款（共6款，每日限量200份）等！

再次提醒大家，參加活動請配合防疫措施，務必佩戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，並落實實聯制。相關活動內容可至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)或活動網站(https://www.2021hello-gzl.com)查詢。咖啡職人體驗網址(

) 報名。

圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供