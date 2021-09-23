馬來西亞日前一名15歲少年發現，自家雞舍附近出現一條蛇，甚至還鑽進雞舍偷吃蛋，嚇得馬上打電話求助，而馬來西亞民防局接獲報案後，趕緊至現場抓蛇，發現蛇竟鑽進附近一個酒甕中，隨即順利將牠抓了出來，驚人體型也讓不少人驚呼。

根據《馬來西亞前鋒報》報導，馬六甲州亞羅牙也縣一名15歲少年，日前發現自家雞舍附近，竟出現了一條蛇，隨後還鑽進裡面偷吃，趕緊打電話向爸爸莫哈默（Hazhar Mohd）求助，莫哈默表示，「我當時誤以為是猴子來偷蛋，還要孩子把牠趕走」。

莫哈默之後才知道是蛇闖入，當時他在自家附近工作，便趕緊回家查看並報警，馬來西亞民防局隨即派出4名人員到場處理，抵達現場後並未看見蛇的蹤影，進一步搜索後，發現牠躲進屋主儲藏室的酒甕裡，警消人員花了10分鐘，就順利將蛇抓出來。

警消人員巴哈羅姆（Abdul Hadi Baharom）表示，「當我們到場時，發現蛇已躲進罐子裡了，牠應該原本生活於住宅後面的森林區，為了尋找食物而跑到這裡」，據了解，這一條蛇品種為眼鏡王蛇（King Cobra），體重重達6公斤，體長約3公尺。