西武獅隊23日繼續在主場迎戰樂天金鷲，台灣好手吳念庭在第3打席、球數落後的情況下，從樂天第2任投手森原康平手中敲出右外野陽春炮，本季第9轟出爐，而今天正好是「SAVE THE LIONS DAY（拯救獅子日）」主題日，能為球隊有所貢獻也讓他直呼「真是太好了！」

吳念庭此役擔任先發三壘手、打第8棒，前2次打擊分別敲出右外野飛球、本壘後方界外球出局。西武首局靠著森友哉陽春炮先馳得點，4局雖被樂天高飛犧牲打追平，但西武在5局下再下一城要回領先。

6局下外崎修汰、栗山巧接連敲出飛球出局，2出局後輪到吳念庭打擊，他在2好0壞、球數落後的情況下，掌握住森原康平的指叉球，一棒扛出右外野全壘打牆外，本季第9轟出爐。6局打完西武取得3比1領先。

吳念庭在比賽中受訪時表示，「我覺得自己這球掌握的不錯，因為今天是SAVE LIONS DAY，打出全壘打的話就可以解救世界上的獅子，我能在這種日子擊出全壘打做出貢獻真是太好了。」

不過樂天在7局上靠著3支安打追平比分，8局下換上台灣好手宋家豪登板，面對6、7、8棒，連2天上演「台灣內戰」，吳念庭這次扳回一城，從宋家豪手中敲出中外野滾地球安打上壘，不過打線沒能延續攻勢，8局打完雙方3比3平手。