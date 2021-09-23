振興五倍券9月22日開放登錄第1天即有上千萬人次湧入塞爆官網，不少民眾因為搶數位綁定，不小心填錯姓名、手機號碼、電子郵件信箱等個人資料，經濟部長王美花今(23日)表示，將在下周一(27日)開放讓民眾上網修改資料，但數位綁定是不能更改的；對於400萬份好食券額滿後是否加碼，王美花鬆口表示，行政院長蘇貞昌有請經濟部思考，經濟部也會想一想，例如國營事業的優惠。

有民眾為了搶五倍券數位綁定以及加碼券時，不小心填錯家人姓名、手機號碼等個人資料，但又無法更改，因而急著打1988專線詢問，經濟部今日傳出，將考慮開放民眾修改姓名、手機號碼以及電子郵件信箱等個人資料，經濟部長王美花在立法院證實經濟部將提出這項補救措施，讓民眾修改個人資料。

經濟部中小企業處表示，將在官網加碼券登記的欄位中，新增資料修改的功能，預計下周一(27日)上線，民眾可登入五倍券官網(5000.gov.tw)，進行個人姓名、手機、電子郵件等資料的修改，但為維護資料的安全與穩定，選擇數位券共同綁定者，如要進行共同綁定人的資料修正，需以主綁人的身分證號/統一證號+健保卡卡號登錄做身分認證；個人綁定者，輸入自已的身分證號/統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改；惟個人數位綁定成功後不得變更，在數位支付業者的綁定頁面中皆有提醒。

王美花表示，五倍券綁定後就不能換，但有很多民眾反應寫錯個人資料，例如電話號碼等，經濟部應該會在下周，由關貿網路公司在網站上看如何讓大家有修改個人資料的機會，她也強調，綁定的部分是不能更改的。

另外，截至下午3點，五倍券數位綁定人數已達284萬餘人，意即限量400萬份的好食券僅剩115萬份，經濟部是否考慮加碼，王美花表示，好食券很受大家歡迎，也衝高數位綁定，今天網路很順，呼籲大家盡快綁定，行政院蘇貞昌也請經濟部思考如果綁定超過400萬時，是否有可能符合大家需求，經濟部會就這部分再想一想，是不是有些國營企業也有一些優惠可以思考一下。