中秋連假已過，但今年因為疫情各縣市禁戶外烤肉，導致烤肉人潮銳減，連帶地烤肉食材也沒賣光，只好降價求售，有民眾發現，全聯一款超夯的中秋月限定日式烤麻糬正在買一送一，優惠消息一PO在網路上，網友立刻大推這款好吃，不只炭火烤，用平底鍋煎、烤箱、氣炸鍋都可以，「超好吃，買起來囤」、「去年都買不到，囤起來一路烤到聖誕節」。

全聯的日式烤麻糬買一送一，吸引網友囤貨。(翻攝自我愛全聯-好物老實説)

有網友昨天(22日)在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出日式烤麻糬買一送一的消息，其實這款日式烤麻糬是中秋烤肉期間全聯推出的限定商品，外形像日本的日式烤團子，一包有7串、一串4顆，附贈一包花生粉、以及2包醬油能邊烤邊抹。

有網友表示，這款麻糬會特價是因為中秋過了還有庫存，全聯就開始出清特價，一包原價89元，原PO去的分店是買一送一，還有網友買到打6折再買一送一、等於2盒只要53元，甚至2盒49元等各種優惠價格，但不是每家店都有，要看該店生鮮人員的操作。

網友分享日式烤麻糬用煎的也好吃。(翻攝自我愛全聯-好物老實説)

吃過的網友更分享，這款日式烤麻糬烤完搭配花生粉、煉乳超好吃，提醒烤的時候要隨時滾動，稍微壓一下讓它有膨脹感，或是用平底鍋、氣炸鍋、電烤盤、烤箱都可以烤來吃，「平底鍋也可以煎」、「用熱壓機料理，應該也不錯」、「我都買不到秒殺」、「超好吃，買起來囤」、「囤起來放冷凍慢慢吃，不然很難買」，還有人笑說「去年都買不到，今年不能烤肉一整個沒人買」。