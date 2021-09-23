基隆校園今天開始接種BNT疫苗，下午2點半驚傳一名高一男同學施打後，出現手、腳麻情況，無法自行走動，現場醫生評估後建議送醫觀察，男同學目前正在三軍總醫院休息中。

二信高中校長林立表示，該名男同學約下午2點半接種疫苗，出現手、腳發麻，四肢無力等症狀，休息30分鐘後情況雖有改善，但仍無法起身行走，經在場醫師評估後，建議送醫觀察。

基隆高中生接種BNT手、腳發麻 無法站立行走急送醫

基隆市消防局接獲通報後，立即派員到校，將男同學送往三軍總醫院，導師也在旁隨同就醫。林立指出，男同學送醫前，有先向老師告知，若情況有緊急變化須立即回報，但目前還尚未接到電話，研判情況可能有好轉。

據統計，二信高中有1795名學生有醫院接種BNT，接種意願率達96％，安排今、明兩天各打900人。林立說，今天施打狀況良好，上午雖有同學出現出現頭暈、身體發熱症狀，但多半是情緒緊張造成，而下午送醫男同學情況可能比較不同，將持續追蹤。