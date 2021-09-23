新冠疫苗開發藥廠阿斯特捷利康(AZ；AstraZeneca)周四與倫敦帝國學院的公司達成協議，允許在其自我增強的RNA技術平台上開發和銷售其他疾病的藥物。

根據該協議，倫敦帝國學院的疫苗學家Robin Shattock所創立的VaxEquity公司，其開發獲准的藥物除了可獲得AZ和投資人Morningside Ventures權利金和股權投資外，如果達成某些銷售里程碑，可再獲得最多1.95億美元的獎勵。

AZ已經生產了一種腺病毒載體的新冠疫苗，並強調其自我擴增RNA技術在新冠病毒以外的新治療項目的開發潛力。AZ研究主管Mene Pangalos表示，與VaxEquity的合作，為公司新藥物發現工具箱增添了光明前景。

根據協定，AZ可選擇在26個藥物目標上合作，以對抗癌症和罕見遺傳疾病等其它治療領域。AZ的新冠疫苗也正在進行改造，著眼於未來的變種病毒，希望能產生一致性的免疫反應。