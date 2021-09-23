美國產業顧問公司Alixpartners 周四出具最新預測，警告受到供應鏈中斷影響，全球汽車製造商今年營收恐將損失2100億美元，這個數字幾乎是該公司今年早些時候預估的兩倍之多。

報告指出，半導體短缺只是問題之一，鋼鐵和塑料樹脂等大宗商品價格高漲以及供應緊張正在推升成本，並迫使汽車製造商減產。Alixpartners最新預測汽車製造商今年產出可能減少770萬輛。

該公司5月時預估汽車製造商今年營收將減少1100億美元，全年將減產390萬輛車。

汽車製造商和商用卡車製造商此前都曾提出警告，隨著2021年進入尾聲，半導體短缺和大宗商品價格飆漲的情況並沒有像產業高層所希望的緩解下來。

IHS Markit上周四調降對2021年和2022年的全球汽車產量預測。該財經數據服務公司表示，考量供應鏈方面的挑戰，將2021年和2022年全球輕型車產量預測分別下修6.2%和9.3%，至7,580萬輛和8,260萬輛。報告亦指出，由於半導體短缺，以及晶片封裝和測試工作滯後，今年全球輕型車產量恐將大減500萬輛。

Alixpartners汽車部門常務董事Dan Hearsch表示，美國的汽車銷售已經開始放緩，因為經銷端的庫存量只夠應付約20天的供貨，不到正常值的一半。「我們起初認為將在第四季恢復正常，並彌補一些銷售量，但現在看起來這個希望可能落空」。他預估汽車製造商的庫存緊張，將一直持續到2022年底或2023年初。