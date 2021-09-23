66歲「小哥」費玉清2019年舉辦告別演唱會後就封麥引退，過起清幽的退休生活，近來僅在新聞中得知他又慷慨解囊砸了百萬救助毛小孩，私下生活近況可說是一無所知。最近有網友起底，其實費玉清早在多年前曾在節目上「開箱」自己的百坪豪宅，不僅有麻將間，還有許多他愛的文物收藏，可知他真實性格也一樣文雅。

費玉清退休後仍不忘關心毛小孩，今年7月台灣貓狗聯合勸募平台證實再度收到小哥捐出100萬，更進一步表示費玉清從2014年起就陸續捐款救助弱勢流浪貓狗，所捐出的善款已超過600萬。傳聞他身家破20億，特別喜歡買房地產，過去還有網路傳言指他房產多，有回經過東區看到有房要賣有興趣，回頭請助理去問售價，對方冷回：「這房子是你的」，但故事真偽不可知。

費玉清百坪豪宅曝光。（圖／翻攝自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel Youtube）

費玉清家客廳相當簡樸。（圖／翻攝自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel Youtube）

而費玉清生活低調樸實，從不炫富，多年前他在《龍兄虎弟》節目上罕見曝光自己的百坪豪宅，客廳十分寬敞面光，所選的不是一般的沙發椅而是木雕的古董座椅，內含兩層樓，費玉清介紹時則自嘲樓上樓下的布置風格一致，「我都相當老氣」。

費玉清家有麻將間，還收藏了兵馬俑。（圖／翻攝自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel Youtube）

節目中費玉清特別介紹了牆上所掛的兩副字畫，寫著「不管古今世事，願永為天地閒人」，淡泊名利不強求、善待自己的態度或多或少預告了未來追尋自己生活，甚至願意引退的決定，他也分享了自己的收藏品，當中竟有兵馬俑，可知他私下相當喜歡古物，最後費玉清更說自己的生活很簡單，除了工作是他的快樂外，其他時間就喜歡回家喝一杯自己泡的茶，他幾乎茶不離手，還有個寸步不離的毛小孩狗室友咪咪，可見多年來寵愛毛小孩的真摯感情。