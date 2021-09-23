國民黨主席爭霸站將於本週六投票，4位候選人展開最後的肉搏戰！台中市今天舉辦「中台灣區域治理平台論壇」，北從新竹縣、南到嘉義市共有7位藍營百里侯齊聚，針對黨魁人選？除日前表態的雲林縣長張麗善及南投縣長林明溱重申支持朱立倫外，新竹縣長楊文科說「心中有一把尺」，其餘包括盧秀燕等人則不願作任何表示。

台中市政府今天舉辦「中台灣區域治理平台論壇」，藍營7位縣市長，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等，7位縣市首長全員到齊。

開幕儀式會後7人一起亮相受訪，僅由盧秀燕代表說，中部區域論壇北從新竹縣、南到嘉義市7縣市共同成立「中台灣治理平台」，3年來7縣市緊密合作互相支援，不管是空汙整治、交通發展區、域經濟合作，甚至防疫方面大家合作無間，發揮更大力量把餅做大。

盧秀燕致詞完與王惠美及黃敏惠等人立即快閃，徐耀昌緊跟在後。針對黨魁人選，張麗善強調，參選4人在國民黨面臨危機及窘境下，還願挺身承擔均十分佩服；但她認為，黨主席須由專業、專才、專人來做，不要1人扮演2個職務，將無法專心。

張麗善指出，江啟臣本身是立委，因此才希望從另外3人中選人專職做主席，她認為3人中以行政經驗、歷練最豐富者均首選朱立倫，他也眾望所歸、大家都對他非常期待；她尊重中台灣各首長，她只是勇於表達支持朱立倫的決心。

林明溱說，他個人支持朱立倫的行政經驗等各方面比較成熟，尤其未來處理兩岸關係可以比較圓融。

楊文科表示，國民黨主席選舉是國民黨的「家內事」，肯定4名參選人都很優秀，大家「心中都有一把尺」，一定能選出能帶領國民黨打開活路、重返執政的最優秀主席；4人的理念都不錯，重要的是當選者未來要能把其他人的理念加進來做參考。