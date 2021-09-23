台東縣府近年推動「老花正潮」敬老好視力服務，縣長饒慶鈴23日宣布服務再下修5歲，成為全國第1個補助60歲以上長者配老花眼鏡的縣市。（蔡旻妤攝）

台東縣府近年推動「老花正潮」敬老好視力服務，縣長饒慶鈴23日宣布服務再下修5歲，成為全國第1個補助60歲以上長者配老花眼鏡的縣市。（蔡旻妤攝）

台東縣府近年推動「老花正潮」敬老好視力服務，縣長饒慶鈴23日宣布服務再下修5歲，成為全國第1個補助60歲以上長者配老花眼鏡的縣市。（蔡旻妤攝）

台東縣府近年推動「老花正潮」敬老好視力服務，為65歲以上長者配老花眼鏡；縣長饒慶鈴23日宣布服務再下修5歲，成為全國第1個補助60歲以上長者配老花眼鏡的縣市，預估將有1萬名長者受惠。此外，社會處將結合長青嘉年華系列活動，規畫12場次下鄉為偏鄉長者驗光配鏡。

活動在歌手康雅嵐歌聲中揭開序幕，邀請台東市長張國洲、綠島鄉長謝賢裕、縣議員翁麗吟、李數奼擔任老花正潮代言人。縣府自2019年推行「老花正潮」台東縣敬老好視力公益專案，補助設籍台東65歲以上中低、低收入戶弱勢民眾免費配鏡；2020年8月起擴大對象為65歲以上縣民，迄今共9600名長輩受惠。

饒慶鈴表示，現今大家都仰賴3C產品，為鼓勵更多縣民注重視力保健觀念、延緩失能，今年度特別以縣預算200萬元經費自9月起特別為60歲以上縣民免費配鏡，每副補助新台幣500元，為全國第1個下修年齡的縣市，預估今年嘉惠縣內近1萬名長者。

縣府指出，台東縣老年人口截至8月底總計3萬8337人，比例達17.92％，預防及延緩失能是高齡化社會重要的一環，尤其台東長者視力障礙約佔12.28％，影響生活品質及安全性。

社會處長陳淑蘭表示，今年專案將結合長青嘉年華活動，自9月24日起至10月18日，規劃12場次下鄉駐點服務，協助偏鄉長者驗光配鏡。配鏡資格須設籍台東縣並年滿60歲（民國50年次出生），原住民長者亦須年滿60歲，皆可持個人身分證件及印章，到縣府特約合作的16間眼鏡行驗光配鏡，詳情可上縣府社會處網站查詢。