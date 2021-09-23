台中市外埔圖書分館有「外埔小白宮」美譽，7月開館後深受市民歡迎，可惜館藏與人力均需充實。當地市議員吳敏濟23日與大甲扶輪社共同捐款購書以拋磚引玉，並提案爭取增聘人力，文化局長陳佳君代表受贈，並允諾將編列預算提供夜間服務。

市議員吳敏濟指出，外埔圖書分館開館後，成為打卡的景點，他繼爭取外埔分館擴建後，發現因人力不足，夜間未能開館，且藏書更有待充實，今日上午特邀大甲扶輪社共同捐款3萬元，讓館方購置童書，例如繪本或伴讀書籍等，讓親子能夠在寬敞的空間享受閱讀的樂趣。

由於外埔圖書分館只開放至下午5時30分，下班後無法入館使用，市民希望延長開館時間。但因館方需支援圖書巡迴車服務，在不超時工作原則下，以目前人力只能維持日間服務。吳敏濟向市府文化局爭取預算增加人力，希望比照大甲、大安等分館夜間也能開放，真正發揮擴建所帶來的效益。

大甲扶輪社社長郭光彥表示，扶輪社宗旨即服務社區，感謝同為社友的吳敏濟議員邀請，特別共同捐款給外埔圖書分館。現今雖然人手一機，但0-6歲書籍的借閱不減反增，故希望館方能購置兒童書籍，滿足親子共讀需求，讓國家未來主人翁能快樂地學習成長。

文化局長陳佳君指出，吳敏濟議員與大甲扶輪社專程捐款購置童書，並關心外埔分館人力問題，市府會儘速編列預算，讓外埔圖書分館能開放至夜間9點，方便市民下班使用，讓更多人能享受優美的閱讀空間。

吳敏濟表示，市府將圖書館建得美輪美奐，也感謝大甲扶輪社捐款以拋磚引玉，未來希望有更多社團及熱心人士能共襄盛舉捐款購書來豐富館藏，不管是0~6歲的童書，或是學生及上班族進修，甚至是樂齡的長者，都能在「外埔小白宮」得到最棒的收穫。