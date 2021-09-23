前華航空服員趙筱葳（Ivy Chao）有張長得像藝人林依晨的明星臉，被網友譽為「華航林依晨」，現轉職網紅，IG有31.3萬粉絲。最近她坐客YouTuber理科太太的頻道，提到29歲無預警被離婚，是人生一顆震撼彈，讓她活在長達半年的低潮期，一度迷失自我價值，還得承受社會輿論壓力。

Ivy自認個性要求完美，做事會未雨綢繆，所以從小到大歷經的交友、工作、人生狀態和感情都在掌控中，想不到卻在29歲發生無法預料的事情，「那時候我遭遇我的婚姻的改變。」原來Ivy曾和「醫界王陽明」賴弘國交往1年半，2016年登記結婚，未料半年後男方不想繼續而提出離婚，Ivy淡淡地說：「我對於婚姻的想法是兩個人要有共識經營，而且婚姻的基本是基於愛，你愛彼此、愛家庭、愛小孩，如果今天這個關係沒有愛了，我們就可以把合約解除。」

Ivy表示離婚不可怕，但對當時的自己來說很難承受，「因為今天突然這件事丟進來了，我是必須要接受的那個人的時候，這一切都打亂了。」因為離婚來得太突然，Ivy坦言事後陷入很長一段黑暗期，半年拒絕一切社交活動，只想把自己關在家中，不斷懷疑自己到底出什麼問題，連自我價值都喪失。由於兩人都是公眾人物，網路上出現很多輿論和勝負評價，Ivy得承受這些社會壓力，最後靠自我信念走出來。

恢復單身後，Ivy遇到下一任男友，感謝對方給予她非常多自信心，「我就會覺得，其實我還是值得被愛的。我的價值不是因為你覺得我很棒，我才會變棒，而是因為我本來就很棒。」

至於前夫賴弘國的感情狀況，他在離開Ivy後，2018年再婚香港女星Twins鍾欣潼（阿嬌），想不到維持不到2年，女方提出離婚，賴弘國曾在IG寫下：「直到收到妳寄來簽了字的分居協議，我從難過到憤怒到失落到接受現實，我想人生就是如此，雖然到現在我還走不出來，但謝謝妳誠實的告訴我妳的感受，讓我們可以走向不同的未來。」