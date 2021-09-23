韓國女神全智賢在2012年嫁給高富帥CEO崔俊赫，婚後先後生下兩個兒子，平時她把家人保護得很好，幸福婚姻令人稱羨，今年6月突然爆出全智賢9年婚岌岌可危，還已到了分居的窘境，所幸經紀公司馬上闢謠；最近全智賢鄰居們透露，經常附近看到他們夫妻散步、約會，甜蜜互動看起來就像是偶像劇，完全看不出是陷入婚變的樣子。

全智賢2001年以電影《我的野蠻女友》在亞洲造成轟動，2014年和金秀賢合作演出的電視劇《來自星星的你》更讓她又創事業巔峰，只要她用過的東西、穿戴過的服飾或吃的炸雞都變成熱賣品，人氣可見有多誇張；全智賢在2012年4月驚喜宣布嫁給金融業高富帥崔俊赫，先生身份也馬上被起底，除了金融背景之外，還是名服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇的兒子。

全智賢的鄰居們透露，他們夫婦私下互動相當甜蜜。(圖/ 摘自微博)

在今年6月全智賢被韓媒爆出和崔俊赫秘密分居，兩人9年婚姻疑似岌岌可危，還指出是男方表示「不想做全智賢的老公」，所以主動提離婚和分居，甚至有小三的說法；但消息曝光後，全智賢所屬經紀公司在和本人確認後，馬上發聲明闢謠，還強調分居或離婚都是子虛烏有，不排除對爆料者採取法律措施，另外崔俊赫更罕見回應，笑說：「我想做全全的老公」。

婚變烏龍事件落幕後，昨（22）日有韓媒到全智賢一家今年初剛搬遷的仁川松島，從附近鄰居的說法，得知全智賢和崔俊赫經常在當地餐廳或咖啡廳約會，就像是熱戀情侶平凡的日常；有居民也表示，平時全智賢和崔俊赫都會在住處附近散步，一點都不像是陷入婚姻危機的夫婦。