密枝社區透過步道串連桃花心木林、草坪，打造親近自然的戶外里山學堂。(劉秀芬攝)

里山藝術之森活動以及豐饒之森市集，25、26日於台南市楠西區密枝社區森果川生活園區熱鬧登場。(密枝社區提供／劉秀芬台南傳真)

周末假期想到山裡走走？由農委會水土保持局台南分局主辦的里山藝術之森活動以及豐饒之森市集，25、26日於台南市楠西區密枝社區森果川生活園區熱鬧登場。

由高雄米濃聚落團隊策畫的市集，因疫情暫停多月，為了讓許久沒有出來展售的小農有機會面對更多消費者，米濃聚落團隊也尋找最適合的場地，最後決定移師至台南楠西區密枝社區，在果農之家及森果川生活園區舉行。

本次活動由高雄米濃聚落陳佳鴻、楠西密枝社區江仲緯、陳鴻瀚等青年策劃，串聯台南、高雄、屏東、澎湖、金門的亮點社區，結合台3線公路社區、小農，展現農村再生區域亮點成果。

由40個社區、80個職人品牌進駐的豐饒之森市集，有來自高雄、台南的小農、職人、美食店家參與，還有多個社區帶著特色農產、文創來展售，有台南在地的三股社區，也有遠道而來的台中豐原公老坪社區、澎湖湖西湖東社區。

密枝社區則運用自然綠色環保的竹材，由社區夥伴們合力，打造社區蝸牛裝置藝術品，還有竹製滑草坡道，希望讓參與民眾親身感受里山場域的魅力。

密枝社區發展協會理事長江仲緯表示，在水保局輔導下，社區於森果川生活園區進行環境營造，透過步道串連桃花心木林、草坪，打造親近自然的戶外里山學堂。此次市集活動為期兩天，除了展售、森食饗宴，還有里山生活推廣分享座談。

密枝社區結合里山概念，設計多項食農DIY體驗活動，更安排了昆蟲電影院、生態導覽，還有排灣族祈福舞蹈、部落原聲演唱、西拉雅竹鼓、合唱表演，希望讓遠道而來的遊客，看看密枝自然生態、享受山林芬多精，在市集裡有吃有玩，買好買滿，滿載而歸。