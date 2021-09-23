大江(8436)宣布通過澳洲TGA認證，成為台灣保健領域研發製造企業首家TGA標準公司。未來能服務澳洲保健品牌客戶，更能協助其他國家品牌進軍澳洲市場，澳洲保健產業於2020年已達56億美元，預計在2028年成長至60億美元，是當今保健領域業者積極進軍的市場。

澳大利亞藥品管理局(Therapeutic Goods Administration，TGA)是澳洲衛生部所屬的聯邦藥物主管機構，對藥品保健品生產標準最嚴格。澳洲政府是世界上唯一把營養保健品納入藥品管理的國家，在澳生產與銷售的營養保健品必須經過TGA批准和監管，管理之嚴格甚至超過美國的FDA標準。在申請認證時，需通過從原材料到成品超過600項的品質檢測，同時還檢查生產設施及確保生產過程準確無誤，其嚴格標準使得TGA成為國際通行的最高指標。

大江表示，過往為品牌客戶研發製造產品，銷售全球56國期間，為因應各國法規，已累積國際最高水準的科研製造資源與能力，本次通過TGA認證以藥品標準規範保健品的各類指標，除了肯定大江的研發製造能力，更能為大江的品牌客戶提供更優質的服務，能協助品牌夥伴產品通往更廣大的市場。