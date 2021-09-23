台北市建管處年初成立電動車充電設備輔導團隊，替車主和社區管委會提供諮詢，更祭出補助上限300萬的獎勵措施，但北市議員王鴻薇痛批，該團隊成立將近1年，不但補助一毛都沒發出去，正式會議只開4次會，領幾次車馬費就將卸任，她痛批團隊根本一事無成，簡直冗員。

建管處表示，今年共計輔導42案，但因疫情影響，因此7月截止的補助並未有人申請，未來也會有第2梯次、12月的補助申請，市府將追蹤後續情況；同時，北市也於7月底訂出《臺北市社區電動車增設充電設備管理辦法參考範本》，整理民眾普遍的疑慮，放在官網供大眾參考。

台北市議會今天進行工務部門質詢，王鴻薇指出，今年2月市府大張旗鼓對外宣布，要免費為社區提供電動車充電設備諮詢輔導團隊，同時祭出萬元補助，提高管委會申請、安裝充電樁安裝的意願，連維護管理費用都一起包了，但她調閱資料後發現，迄今竟未有任何申請案成立。

「難道市府為善不欲人知？」王鴻薇批評，政府有此德政卻沒人賞臉，到底是管委會不知情，還是知道卻不願意申請，且專家團隊任期從今年3月1日至明年2月28日，期間開車也花了近10萬的車馬費，卻連1件都沒申請通過，到底問題出在哪？該如何改善？

建管處長劉美秀對此回應，團隊在3、4月時已開過4次會，共計輔導42個案子，但5月卻遇上疫情爆發，民眾無法召開管委會，難以趕上7月時的補助申請，不過12月還有另一梯次的補助申請，市府將追蹤這42案的狀況，同時也會加強對外宣傳。

劉美秀說，由於輔導團隊的委員們在與民眾開會後，已得知大眾普遍的疑慮，因此建議市府整理範本，以便讓民眾釋疑，北市便於7月29日訂定《臺北市社區電動車增設充電設備管理辦法參考範本》並放置於官網，供民眾下載參閱。

王鴻薇表示，她認為設置電樁應有明確對口單位，並且檢討現行的推動辦法，別再讓管委會意興闌珊，導致申請案屢屢掛蛋。劉美秀則允諾，未來將加強宣傳力度，範本釋出後也會有專家委員協助輔導。