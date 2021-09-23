台中欣新農生物科技公司經理王水池分析，台灣天氣炎熱，鐵皮或石棉瓦屋頂加一層不導熱塗料阻隔，可有效降溫。（馮惠宜攝）

全球暖化讓天氣越來越熱，有感於農家牧場畜舍高溫讓乳牛泌乳量驟降，台中欣新農生物科技公司經理王水池化身生活智慧王，利用不導熱塗料塗在畜舍屋頂、外牆，可讓室內降溫5度，牧場乳牛胃口變好、產量也增加。

王水池說，在台灣工廠跟農舍，大多以鐵皮或石棉瓦做屋頂，夏天屋子裡就會跟著「發燒」，加裝了風扇、噴灑水霧，散熱效果還是有限，如果建築物以不導熱塗料隔熱，利用多孔隙、不導熱的特性阻隔熱傳導，就算太陽曝曬，也能快速有效的降溫。

出身農家的王水池說，現代人炎熱天氣躲在屋內開冷氣，不過有些地方像是工廠、牧場沒辦法裝冷氣，他發現農畜場為了讓乳牛泌乳，農舍裏大小風扇齊開，室內吹的都是熱風，在協助芳苑農畜場在頂棚和外牆塗上不導熱塗料，風扇才吹出涼風。

不只在農舍使用不導熱塗料，他也在自家透天厝實驗，在西曬的一樓外牆塗上不導熱漆，發現開冷氣時間大幅縮短，王水池說，不導熱塗料的應用相當廣，大家可集思廣義，不僅可以節能減碳，省電費兼顧環保。