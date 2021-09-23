彰化縣10萬人施打莫德納疫苗，17日核撥彰化縣2萬5000劑之後，75歲以上長者接種第二劑莫德納已造冊，中央通知28日再配發5萬3800劑，縣長王惠美表示，68歲以上長者已造冊免預約，9月27日發通知單，10月1日至6日安排施打。這也是全國往下降到68歲施打的縣市。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣18歲以上人口48萬4412人，已經接種有32萬22390人，接種率66.55％，等候疫苗陸續到來，相信台灣很快就可以和新加坡一樣，讓新冠肺炎的威脅，就像是流感一樣。

65歲以上AZ疫苗第二劑接種，也已經安排在9月24日、25日施打；接續高端疫苗9月30日和10月2日開放預約平台；BNT訂於9月27日至29日開放預約平台，並暫定10月3日以後再開放預約。10月1日起流感疫苗開打，王惠美也提醒要和新冠肺炎接種相隔7天以上。

彰化縣國高中施打BNT疫苗，彰化縣高中生優先施打，再輪到國中生，首日施打6人不適、4人送醫，2人留院觀察。符合校園施打，同意施打人數達5萬9345人，施打到10月8日。

彰化縣衛生局長葉彥伯也再度提醒民眾注意，7天內不接種2種疫苗，疫苗接種前也要主動告知醫師疫苗接種史。