美股領漲下，台股開高收紅，終結連六黑，外資由賣轉買並匯入資金，加上出口商拋匯需求進場，激勵新台幣重返升勢，上演股匯雙漲，終場收在27.773元兌1美元，升值0.9分，結束連續三個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量10.85億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）利率決策會議結論，符合市場預期，雖然釋出升息可能提前在2022年底，美股主要指數仍是全部大漲回應，加上大陸恒大集團危機暫休，台股也展開反攻，最後大漲152點至17078點，一舉收復「萬七」，激勵新台幣也轉為升勢。但由於外資僅買超新台幣35億元，且匯入量能小，加上出口商拋匯的同時，進口商也趕緊進場買匯，互為拉鋸後，升幅因此受到壓抑。

外匯交易員認為，Fed這次會議結論，大致上不脫市場預期，儘管11月若正式啟動縮減購債，至2022年中量化寬鬆（QE）退場，接下來最快在明年底啟動升息，仍代表未來一年多，市場資金還是相對寬鬆不變，且隨大勢抵定後，外資動向跟著確立，預料升息啟動前，仍偏向「錢」進新興市場，使得新台幣維持今年以來的強勢，今年想再看到28元的機率相當低。