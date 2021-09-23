大陸外交部發言人趙立堅今天（9月23日）主持例行記者會。有記者提問，昨天台灣方面宣布申請加入CPTPP，趙立堅回應，「堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。」

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。

趙立堅表示，中國堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。中方的這一立場是明確的。