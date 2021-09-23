陸外交部：堅決反對台灣加入任何官方性質的協議和組織 16:272021/09/23 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人趙立堅今天（9月23日）主持例行記者會。有記者提問，昨天台灣方面宣布申請加入CPTPP，趙立堅回應，「堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。」 趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。 趙立堅表示，中國堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。中方的這一立場是明確的。 日媒：四方對話聯合聲明擬寫入反對挑戰海洋秩序 台灣申請加入CPTPP 「這些」產業受衝擊 王美花：滾動檢討、溝通 #陸外交部 #台灣 #CPTPP #協議 #組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爭取參與聯合國體系 外交部喊話 04:102021/09/23 話題觀察 軍控非裁軍 堅決抵制美國優先 04:102021/09/23 產業財經 反對北京打壓 瑞士國會議員計畫進口台灣蓮霧 08:272021/09/23 國際 我以台澎金馬個別關稅領域申請加入CPTPP 政院：爭議最小 11:052021/09/23 政治 北京籲停止經濟制裁阿富汗 美曾凍結資產 12:452021/09/23 國際 押寶美國 拋棄戰略平衡 學者：澳洲決策犯了3大錯誤 15:122021/09/23 國際 張顯耀：張亞中的和平備忘錄 恐讓國民黨解散 09:192021/09/23 政治 調查：梅克爾全球評價高 惟希臘人反對 09:182021/09/23 財經 國戰會論壇》法國戴高樂主義又發作了（陳金芳） 10:492021/09/23 海納百川 繼大陸之後 台灣申請加入CPTPP 04:102021/09/23 焦點要聞 《國際產業》AZ合作帝國學院新創 拓展RNA技術開發潛力 15:592021/09/23 財經 兩岸熱門新聞 華為重磅官宣 25日發布全新作業系統openEuler歐拉 - 兩岸 - 旺報 楊振寧百歲誕辰演講〈但願人長久 千里共同途〉 習近平託教育部祝壽 - 兩岸 史話》國共實力懸殊──崩潰年代之5（蔣世安） - 兩岸史話 - 言論 史話》蔣中正宋美齡被誤解的愛（三） - 兩岸史話 - 言論 習近平最神秘的秘書 鍾紹軍有望晉升上將 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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