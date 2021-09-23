台北市祭孔大典將在28日教師節當天登場，今年受新冠肺炎疫情影響，將見不到千人壯觀的大型祭典，並取消民眾現場觀禮改採網路直播，不過，典禮結束後孔廟仍會準備包裝好的「智慧糕」送給現場民眾。

台北市孔廟祭孔典禮為世界上保存最完整的三獻古禮，展現尊師重道的文化與精神，典禮充分體現豐富的人文美學與禮儀層次，每年聚集國際間愛好儒學之士共襄祭孔盛舉。

孔廟管委會指出，今年受到疫情影響，北市府依中央規定規範室外300人以下、室內80人以下，今年祭孔大典規畫維持如期舉行，但避免群聚傳染疑慮，不開放民眾到場觀禮，控管執事參與人員在300人以下，取消邀請各界陪祭官。

管委會表示，落實防疫規定，除了工作人員列冊實施健康監測，也會做到實聯制、量體溫、手消毒、維持社交距離及全程佩戴口罩，祭典前後，場地及設備都會清潔、消毒。

北市民政局長藍世聰說，雖然本土疫情趨於穩定，但全球疫情因變種病毒而加劇，今年祭孔大典為符合中央及地方防疫規範，因此往年動輒千人的大型祭典將控管人數，一方面持續傳承祭典不輟，同時兼顧全體執事人員健康與安全。

管委會提醒，今年雖然取消民眾現場觀禮，仍可透過「台北市孔廟儒學粉絲團臉書」直播觀賞大龍國小佾生、重慶國中樂生、開平餐飲學校饌生、資深禮生呈現精采的古禮儀典，另外，孔廟仍會準備「智慧糕」，典禮結束後，工作人員將包裝好分送給現場民眾，以「享福食」的概念，分享智慧與好運。