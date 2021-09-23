家屬將摰愛的親人骨灰拋灑入海，並灑上鮮花為7名往生者送行。（台中市政府提供）

國人環保意識提升，環保自然葬的需求與日俱增。台中市政府23日舉行110年度中彰苗聯合海葬，在台中市生命禮儀管理處崇德殯儀館舉辦追思會後，於梧棲漁港啟航出海，由家屬將摰愛的親人骨灰拋灑入海，並灑上鮮花，為7名往生者送行，讓心愛的家人回歸大自然的懷抱。

台中市生命禮儀管理處長劉振村指出，台中市自106年起與相鄰縣市聯合舉辦海葬，今年已邁入第5年，並與彰化縣及苗栗縣共同辦理為中彰苗先行者送行，共同推動多元環保葬任務，未來也將持續發揮跨域合作精神，與其他縣市緊密合作，讓更多民眾響應參與。

民政局長吳世瑋表示，近年環保葬興起，海葬成為民眾安排身後事的一種新選擇，讓家屬在溫馨又不失莊嚴的氣氛中送先行者最後一程，完成往生者遺願。

西屯區的林女士說，丈夫生前喜歡大海，常前往海島型國家旅遊，透過禮儀業者得知聯合海葬就報名參加，藉此一圓丈夫遺願。同樣替丈夫報名參加聯合海葬的賴女士表示，海葬是最環保且節省土地資源的殯葬方式，之後也不需立牌位，人生一場終將回歸塵土。

台中市生管處強調，現代人對於殯葬儀式講求簡單、不鋪張，海葬方式確實免去一些繁文縟節的祭祀流程，也滿足現代人對殯葬習俗的多元選擇需求，自2016年推廣海葬以來，參與人數逐年攀升，迄今已服務90名往生者。

民政局指出，市府也積極倡導樹葬等環保葬方式，台中市目前有「楓愛園」大雅樹葬植存區及「崇璞園」神岡樹葬植存區，提供民眾選擇，2019年樹葬申請案件計有1742件、2020年計2060件、今年截至7月計有1470件，樹葬申請案件呈現逐年成長趨勢。