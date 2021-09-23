大陸日前宣布禁止台灣生產的釋迦、蓮霧輸入，預計將對農民造成衝擊，台中市長盧秀燕下午視察忠明高中學生接種BNT疫苗時，針對是否幫助台東解決釋迦銷售問題，她表示，基於「同島一命」的概念，一定會互相幫忙。

盧秀燕表示，如果其他縣市有需要，台中市會盡力協助；有些農產品平常的產銷就難免因旱災、雨災或生產過剩等情況，而發生產銷失衡的問題，過去縣市間就會互相協助，台中市也幫助過雲林、台東，這次如果其他縣市有需要，也會協助。