釋迦、蓮霧禁輸陸 盧秀燕：有需要會協助 16:322021/09/23 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕下午視察學生接種疫苗情況，針對是否協助其他縣市銷售農產，強調會盡力。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸日前宣布禁止台灣生產的釋迦、蓮霧輸入，預計將對農民造成衝擊，台中市長盧秀燕下午視察忠明高中學生接種BNT疫苗時，針對是否幫助台東解決釋迦銷售問題，她表示，基於「同島一命」的概念，一定會互相幫忙。 盧秀燕表示，如果其他縣市有需要，台中市會盡力協助；有些農產品平常的產銷就難免因旱災、雨災或生產過剩等情況，而發生產銷失衡的問題，過去縣市間就會互相協助，台中市也幫助過雲林、台東，這次如果其他縣市有需要，也會協助。 雲林胡蘿蔔 進軍星國最大超市 農委會護盤 農民喊勿放棄大陸市場 #協助 #盧秀燕 #縣市 #釋迦 #幫助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 錢薇娟關切洋將入台 蔡其昌願協助 04:102021/09/23 運動天地 放行泰國龍眼 陳吉仲轟陸搞雙標 04:102021/09/23 焦點要聞 T FASHION時尚秀 展現台灣設計力 04:102021/09/23 時尚消費 台中南屯精密園區興建立體停車場 盧秀燕：滿足民眾需求帶動城市發展 09:002021/09/23 政治 張雁名承諾 好好拍完龍哥遺作 04:102021/09/23 娛樂新聞 盧秀燕號召七縣市長大合體 聚焦防疫拚經濟抗空污 15:162021/09/23 政治 綠委記者會預購大比拼 民眾批：以幫助農民為包裝 為選舉暖身 15:222021/09/23 政治 iPhone 13周五開賣 五大電信拚場 04:102021/09/23 財經要聞 民眾黨李佳玲臉書槓王浩宇 狠酸「聽你在浩」 14:072021/09/23 政治 教育部推教保人員學手語 提升聽障童學習成效 11:392021/09/23 生活 企業數位化準備程度 台勝星中港 15:152021/09/23 財經 生活熱門新聞 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 相差37年母子戀！59歲婦甜嫁小鮮肉 婚紗照曝光網全看傻 - 生活 深山發現160年前地下洞窟 居民穿過暗道驚見世外桃源 - 生活 10／1降為一級？ 指揮中心鬆口：八大行業將有條件開放 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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