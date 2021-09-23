台北市長柯文哲於2014年底上任時，為使「黑鄉」南港區華麗變身為科技城，力推「東區門戶計畫」，2019年更端出「產業生活特定專用區」（產專區）限期6年的都更獎勵政策，2025年1月前提出計畫可進行都更。但北市議員闕枚莎直言，今年遇到疫情，公聽會延宕，許多要整合的老公寓住戶都卡關，建議再多延2年。

南港工業區內老舊公寓多年來無法都更，原因在於工業區改建只能蓋廠辦不動產，但一般居民想要原地重建蓋住宅，因此「產專區都更政策」可說是唯一機會。

北市府規畫，產專區將南港火車站以西，地目多屬工業區的西新里、玉成里及合成里等8個里共52公頃，畫分出111個都更單元，2025年1月前須提出都更計畫，地目即可變更為住宅區，逾期則打回工業區。

北市議員闕枚莎提出「南港六本木」構想，結合市府推出的東區門戶計畫2.0，將南港打造成科技城，市府也祭出南港產專區的都更規畫。（闕枚莎提供／張穎齊台北傳真）

闕枚莎23日質詢，產專區遇到最大的問題，就是土地所有權人跟房屋所有權人不一樣，因早期的南港是一片漆黑的工業區，弱勢的人才會買南港，但因工業區沒設戶籍，導致很多現住居民戶籍不在南港，若無法趕在6年期限提出都更計畫，那對居民實在不公平，時間太緊迫。

闕枚莎指出，今年5月疫情又大爆發，許多公聽會等整合都延宕受阻，目前111個單元中僅10幾個單元有進展，目前真正能成立的僅2案，若不延長期限，整個東區門戶計畫恐胎死腹中，且申請建造都可延2年，此事應可比照，市府設期限是怕人炒地皮，但現在需都更的都是原住戶。

闕枚莎舉出，她因考察過日本東京六本木，因此提出「南港六本木」構想，希望市府將「我家門前有內湖垃圾山、後面有山豬窟掩埋場」給改變，東京六本木是花了17年、千次公聽會才完成，但台灣現在遇到「天災人禍」，包括疫情及疫苗不足，導致很多長輩不敢出門、會議也延宕。

都發局長黃一平答詢，是否再延2年，會思考一下、討論研議，也會將整個計畫都滾動式檢討，希望在一定時間內，讓整合的共識都提高。