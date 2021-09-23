北市土地開發總隊標售南港靠近捷運昆陽站一處875坪土地，結果由上市建商華固(2548)加價8成，總價44.88億元得標，得標單價每坪513萬元，創下南港的土地實價單坪新高，而基地對面就是國產實業的都更開發案，從開標結果可看出開發商對於南港前景看好，尤其是南港路兩側的軸帶，將會是南港未來幾年的發展亮點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年台北市土地交易南港一直都是熱門的區段，主要過去南港土地利用主要都是工業為主，不過隨台北市都市擴張發展與產業外移，加上南港的鐵路地下化，工業區也陸續重畫或變更做為住商使用，台北市的東區門戶計畫更讓南港能見度大增，近年南港地區也出現許多高額的土地交易，許多大型建商與壽險也積極參與南港的投資案。

此次標售土地面積為875坪，總共吸引5封投標單，上市櫃建商就有華固、遠雄等進場投標，底價25億元，土地使用分區屬於特定商業區，最後由華固建設加價8成，以總價44.88億元得標，得標單價每坪513萬元，而實價過去南港土地成交單價最高價紀錄為每坪420萬元，此次標脫後該土地一舉成為南港的新地王。

南港的東區門戶計畫相關策略基地分布於忠孝東路南北二側寬約4.5公里範圍內，官方投入為期4年之開發計畫，引動民間8年投資，近年已經吸引許多大型開發商與壽險公司大舉投資，加上原本的傳產地主也引資進行開發，帶動南港的地價與房價上揚，甚至在北市商辦缺貨的狀況下，還帶動南港的商辦價格與租金也同步走揚，南港成為台北市房市的亮點。