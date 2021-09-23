消息人士透露，白宮周四將就全球晶片短缺問題召開線上會議，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger），以及蘋果、微軟、三星電子、通用、福特和Stellantis等公司代表都將出席會議。

根據美國商務部本月早些時候發布的消息，這次會議將由商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）主持，討論的主題包括Delta新冠變種病毒對晶片供應的影響，以及如何改善晶片製造商和消費者之間的協調工作。

消息人士表示，包括台積電、BMW和美光科技等公司也都將出席這場會議。

白宮此前只大概透露與會者將包括生產者、消費者和產業團體。

美國商務部尚未回應媒體置評請求。

這將是以全球晶片荒為題所召開的最新一場高峰會，拜登將藉此展現其政府對這場危機的高度重視。

今年4月拜登總統曾會見多家主要企業高層，他在會議上表示美國政府為半導體產業提供資金的法案已經獲得兩黨支持。

商務部長雷蒙多5月時表示，她已經就晶片短缺問題與三十多位產業領袖舉行會議，並承諾美國可以協助提升市場的透明度。

雖然英特爾和台積電已經宣布將在美國建造新廠以擴大在地晶片產量的計畫，但新的半導體工廠需要數年時間才能全面投產。此外，為晶片製造商擴產或建造新廠提供資金的法案，現在仍在等待美國國會批准。