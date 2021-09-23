全球掀起電動車風潮，鴻海集團神速進展，不到兩年時間，不僅結盟、成立平台，又買下晶圓廠，動作頻頻，旗下眾金雞也跟著受惠，天鈺、富鼎、正達、中揚光都有沾到邊，但最正統的為乙盛、廣宇、鴻準及榮炭。

搶食電動車大餅 鴻海行動快速

台灣地雖小，卻出了很多冠軍，摩托車、便利商店及夜市密集度世界第一，當然這是台灣的在地人文風情，萬寶投顧楊惠宇分析，除此之外，台灣還有很多第一，紡織、自行車、封測世界第一，地靈人傑下也孕育出二大世界第一廠，分別為晶圓代工的台積電及手機代工的鴻海。

楊惠宇指出，2020年初，鴻海分別宣佈與克萊斯勒合資及裕隆集團合作，爾後陸續與國巨結盟、成立MIH平台、買下旺宏六吋晶圓廠，一直到第一台自製電動車曝光，時間不到二年，只能說鴻海實在是「神進展」，但也可從此看出其企圖心及決心。

究竟傳統燃油車，與電動車有何不同？楊惠宇指出，或許大家可能以為電動車的零件變多了，實則不然，一台燃油車零件高達3萬多個，但電動車只要1萬多個零件，因為驅動車子的，不再是零件，而是更精密的半導體，於是在電動車中，零件消失了，但半導體卻增加了。

根據市調每輛車所含半導體金額，將由去年的486美元提升到2025年的716美元，以每年全球汽車產量9000萬台換算，所需的半導體與被動元件消耗量，等同於20億支智慧型手機，以去年手機出貨約13億隻來算，等於多出50%商機，就不難理解，為何鴻海行動如此快速了。

電動車題材誘人 鴻家軍跟著受惠

楊惠宇表示，鴻海靠電動車成功擺脫代工低本益比枷鎖，股價百元之上己為支撐，旗下眾金雞當然也受惠，天鈺、富鼎、正達、中揚光都有沾到邊，但最正統的為乙盛、廣宇、鴻準及榮炭。

乙盛原本就為特斯拉提供機構件，包含引擎、電池，乃至車內的音響、座椅配件都有，為因應鴻海電動車佈局，己在馬來西亞及墨西哥擴產，歷年獲利穩定介於2.5~3元，是鴻海集團中電動車最正統車廠。

楊惠宇分析，乙盛是負責內部、鴻準則是擔綱外場，由原本手機轉換為車殼，電動車要做到省電，就必須要減少重量，鋁合金因密度只有鋼的1/3，可達到顯著的減重效果，但真空壓鑄技術難度較高，鴻準為此特別建立近200人團隊，完成「鋁合金壓鑄技術」開發，並成功打進BMW供應鏈，也是在鴻海集團中惟一參與投資大陸和諧及小鵬汽車的廠商，有望脫離因蘋果掉單而連年衰退的冏境。

廣宇原本做PCB也幫集團的夏普做面板代銷，近年配合鴻海轉型往連接馬達及控制車用的高、低壓線束發展，主要市場鎖定在大陸及東南亞地區電動車廠，也成功讓近五年獲利由早期的0.5元跳升至1.3~2.3元左右，因電動車尚未起步故獲利也較不穩定，如今在鴻海成功整合平台資源推出電動車下，未來還有成長空間，地位同等於鴻海中的貿聯-KY．

榮炭為國內少數生產電池負極材料廠，另一家為中鋼集團旗下的中碳，榮炭大股東為廣宇持股16.78%、碩禾6.76%及富邦金8.31%，碩禾將太陽能導電漿材料技術延伸至鋰電池正極材料研發，經過多年努力今年將首次進入量產階段，結合了榮炭的負極材料，讓鴻海在電動車電池版圖得以完整，其中鋰電池負極材料占營收比重高達99.2%，純度非常之高，雖然目前獲利狀況尚不穩定，但在鴻海集團中因占少數關鍵地位，可納入追蹤觀察。

楊惠宇強調，羅馬非一日造成，要成就一個產業也並非一朝一夕可及，鴻海成立MIH平台到產出電動車，看起來只是一年間的事，但其實早在11年前就意圖跨入電動車領域，只是礙於當時市場尚未成熟，加上缺乏汽車製造相關經驗，以至一直只聞樓梯響，直至與裕隆合作後，才開始開花結果，電動車在鴻海集團及各國政府加持下，這條產業之路，相信會走的又長又遠。

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