數量暴增！共機19架次擾台 空軍廣播驅離 16:452021/09/23 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部表示，中共解放軍軍機共19架次今天進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 今天進入我防空識別區之共機分別為殲-16機 12架次、運-8反潛機2架次、轟-6機2架次、運-8遠干機1架次、殲-11機 2架次。 誤闖又未注意限高 貨櫃車撞桃機通廊跨越橋 永豐整合四大業務 鎖定毛小孩百億商機 #架次 #2架 #共機 #19 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菅義偉參與防疫峰會 宣布日本將共捐6千萬劑疫苗 05:552021/09/23 國際 谷關某飯店經理接山泉突休克 急涉水抬下山送醫不治 15:392021/09/23 社會 新北2萬8700名學生今施打BNT 2學生身體不適返家休養 15:392021/09/23 生活 中台灣區域治理平台首辦7縣市線上論壇 共創區域合作新典範 12:342021/09/23 政治 捷克「跑山獸」衝白姑大山 800公尺深溪谷尋獲登山客遺體 08:192021/09/23 社會 一機在手、健康在握 中榮推廣全面化高齡照顧 14:442021/09/23 健康 《電機股》營運滑行ING 駐龍2023恢復水準 12:352021/09/23 財經 東豐快公聽會 地方疾呼「立交共構」避免塞車 13:032021/09/23 生活 陸殲-16D已服役 珠海航展將首秀電戰殺器 11:062021/09/23 軍事 台積電打造先進封測製造基地 預計今年導入機台 13:562021/09/23 財經 因應疫情 台灣大iPhone13新機舉辦線上開賣會 09:122021/09/23 財經 政治熱門新聞 陳時中辯「去年沒人敢買BNT」遭網打臉 賴香伶批：謊話連篇 - 政治 張亞中聲勢暴衝後 施正鋒曝綠營驚人內幕 - 政治 國民黨主席爭霸，張突竄起、朱搞棄保、江嗆蘇揆！藍營人士：選票回流江啟臣。 - 政治 唱「塔綠班之歌」惹議 黃暐瀚為2字道歉 - 政治 傳這大咖2022選高雄市長？對決陳其邁「民調」出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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