國防部表示，中共解放軍軍機共19架次今天進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

今天進入我防空識別區之共機分別為殲-16機 12架次、運-8反潛機2架次、轟-6機2架次、運-8遠干機1架次、殲-11機 2架次。

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