蔡政府昨天向紐西蘭送件，臺灣正式申請加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，資深媒體人趙少康直言，時機的選擇明顯跟大陸有關，因為大陸中秋節前遞件，讓蔡政府不得不趕鴨子上架，趕緊送出申請案，避免北京當局先成為CPTPP會員國，導致臺灣被拒於門外。蔡政府匆忙送件的舉動，凸顯「我們還沒有準備好」的困境，沒經過縝密評估下，對國內失業、經濟成長、產業及農業衝擊等影響都是未知數。絕不可為了加入CPTPP，犧牲國人健康、農民生計。

趙少康23日在臉書貼文表示，CPTPP是高品質的自由貿易協定，對市場開放要求極高，蔡政府匆忙送件的舉動，凸顯「我們還沒有準備好」的困境，沒經過縝密評估下，對國內失業、經濟成長、產業及農業衝擊等影響都是未知數。其中最被關注的是，為了換取日本開綠燈，很可能要被迫開放核食進口，蔡政府問過臺灣人的意見嗎？

趙少康並指出，「反核食公投」在2018年過關，當時對日本核食進口投下反對票的人數高達779萬，雖然公投的2年效期過了，但是不代表民意隨之轉變，蔡政府如果想開放核食進口，換取日本這張CPTPP門票，還是應該開大門、走大路，再辦一次全國性公投，才能取得正當性，不能再像開放萊豬進口時向美國低頭，這次又直接向日本輸誠。

趙少康強調，即使在蔡政府執政的此時，還是沿用國民黨時「臺澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入CPTPP，奇怪了，不是一天到晚搞「臺灣正名」，力拚駐美代表處改名「臺灣代表處」？正值日本擔任輪值主席，真有機會展現「愛臺灣」的實力時，又放棄以臺灣為名，過去痛批國民黨「自我矮化」的氣焰怎麼不見了？

在匆促提出申請下，請蔡英文立刻召集經濟、財政、農業、兩岸、國安等跨部會會議，徹底評估加入CPTPP可能給臺灣帶來的利益與衝擊，以及扶助受損害產業的具體辦法，並向國人充分說明，絕不可為了加入CPTPP，犧牲國人健康、農民生計。