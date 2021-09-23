根據中新網報導，近年來，為了讓更多兩岸小家庭適應大陸生活，南京市台辦積極做好寧台兩岸婚姻家庭服務工作，聯合南京市相關部門建立聯席會議機制，進一步做好兩岸婚姻家庭服務工作的意見，服務內容包括「婚前輔導、結婚登記、懷孕生育、子女教育、就業創業」等，有效提升了寧台婚姻家庭在寧生活的歸屬感和幸福感。市婦聯通過12338婦女熱線等寧姐系列家庭服務，為寧台聯姻家庭提供心理諮詢、教育問題解答等服務，當好寧台聯姻家庭的「娘家人」。

在寧結為兩岸夫妻的陳佳宸和丁珮珍談起婚後生活，只有「滿意」兩個字，因為無論是大陸亦或是台灣，對彼此間都越來越融洽，差別漸少，理解更多了。四十歲的陳佳宸在幾年前看到了大陸的市場和機會，便決定到大陸創業，沒想到從此事業紮根在大陸，甚至在這裡找到了愛情，成立了家庭，他與妻子丁珮珍透過網路認識並相戀，如今已結婚兩年多，更在去年增添了一名可愛的小女兒，讓兩人倍增幸福。

談到兩岸夫妻的生活差異，陳佳宸笑說「如今大陸與臺灣各方面幾乎沒有差距，需要互相適應的主要是方言和地方習俗了。」然而，隨著大陸經濟發展及相關措施逐步落實，像陳佳宸願意留在大陸奮鬥的兩岸夫妻也越來越多。

剛與大陸妻子新婚不久的南京市中西結合醫院呼吸科主治醫師黃柏文，作為新晉的「南京女婿」，對於大陸的各項措施都很關心。黃柏文表示「期待臺灣人在大陸工作生活的環境越來越好，讓我們安心把事業留在這裡，把家也安在這裡。」

南京明碁醫院執行長特助陳誼德在1996年來到蘇州，在當地認識了妻子，結婚到現在已有25年，是對模範的銀婚夫妻，陳誼德表示從最初對大陸的不了解，到現在反而想把大陸的故事講給更多臺灣人聽，他現在也聽得懂蘇州話，妻子也能以閩南話進行溝通，這就是最好的兩岸交流。

兩岸婚姻家庭是推進兩岸關係很好的橋樑，同時也是海峽兩岸交流的使者，兩岸的文化差距也逐漸拉近，同時促進兩岸人民間的互相了解。