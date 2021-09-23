交通大學校友發出公開信表達對陽明交大合校後的一些意見，不過陽明及交大校友會發聲明表示希望大家寬容面對。（擷自臉書／邱立雅竹市傳真）

網路上流傳有交通大學校友發公開信，表達對於陽明交大合校後，站在校友立場認為兩校之間的磨合還有一條漫長的路要走，信中提到對人事任用、台北校區的議題等等有諸多意見，對此交大校友會13日發出聲明，希望大家支持校方，寬容面對磨合過程，完成偉大大學的共同願景。

交大電信60級校友邱羅火日前發出公開信，向陽明交大校長林奇宏喊話，表達自己對目前學校人事的安排有疑慮，希望程序公開透明，加上全球著名的商學院、管理學院等均設於政經商業金融首善之區，過去交大的管理學院及科法學院遷往台北校區已討論長達20年以上，台北校區的都更案是重要的發展契機。

交大校友總會理事長郝挺、陽明校友總會理事長莊人祥、致遠基金會董事長施振榮等校友們23日下午聯名發表聲明，表示在磨合的初期出現一些雜音是正常現象，諸如陽明交大學生會陽明分會製作的新生手冊事件，以及邱羅火校友的公開信，他們怕會造成兩邊校友彼此誤解加深，希望大家寬容來面對磨合過程。

聲明中指出，陽明交大合校至今近8個月，目前尚處磨合期，不論校方與校友都朝邁向成為偉大大學而分頭努力，校友的立場是以飲水思源感恩圖報的心態，來協助學校發展並支持校長與行政團隊推動校務，長期以來，校友都不會介入校務，只對學校策略發展方向提出建言，同時對產學共創的新機制挹注校友企業的新資源。

對於校長與行政團隊的決策，校友會的聲明中建議應有相關論述來做說明，讓各界都能了解校方的想法及立場，但對於不同的意見請校方多加了解、溝通及參考，但不必因而裹足不前。

聲明中指出，社會大眾與校友都對陽明交大合校後有很高的期望，希望大家都能共同支持校方，師生也要面對磨合過程中的種種挑戰，團結一致，更需要大家寬容來面對磨合過程，才能共同成就未來，完成陽明交大成為偉大大學的共同願景。