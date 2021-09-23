資深藝人夫妻檔余天與李亞萍育有3名子女，孩子們都繼承衣缽在演藝圈發展，小兒子余祥銓年少輕狂時引發過許多話題，如今已37歲的他漸漸穩重，跟小12歲女友柔柔穩定交往4年，早認定是彼此的另一半，近來小倆口受訪，柔柔吐露一開始不知男友整家子都是藝人，但如今已跟余家人打成一片，笑曝某次跟男友回家，半夜被媽媽李亞萍摸黑緊盯，讓她嚇了一大跳。

余祥銓與女友柔柔接受《聯合報》專訪，聊兩人這4年交往下的心得，年僅24歲的柔柔透露自己很少看電視， 一開始跟余祥銓交往，他只說自己名字是Ben，「我還以為他是普通人」，後來才知道男方爸媽都是大明星，但她個性隨和，很快就跟余家人融洽相處，也被余天、李亞萍認定是未來兒媳婦。

柔柔更曝光，兩人交往後有一次半夜去男方家，當時家裡沒開燈一片黑暗，李亞萍就站在二樓房門口盯著他們，但柔柔當時不知情，就跟著男友上樓，是余祥銓事後才跟她說媽媽有看到，成了一段有趣的往事，而她得知男友爸媽是余天跟李亞萍後，猛上網看他們的影片，也爬了余祥銓過去的新聞，但她沒打退堂鼓，只覺得男友的經歷是一般人無法承受的，「但他相處起來真的很好」。

余祥銓透露，之前有陣子他太累得了橫紋肌溶解症，柔柔滿心希望他好起來，為此發願戒吃最愛的牛肉，一直到現在都沒吃，柔柔說她剛戒吃牛時，因為真心很愛吃牛，所以差點得厭食症，「感覺沒什麼東西可以吃了，瘦到只剩30幾公斤」，2年前余祥銓打球受傷導致右腳十字韌帶斷裂，無法下床都是柔柔幫他把屎把尿，他還變胖，「她又那麼小一隻，還要扶我，真的很辛苦」，也因此認定柔柔是自己的真命天女。