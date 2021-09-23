親情愛情寧台情，月圓家圓盼團圓，正值中秋佳節之際，南京市台辦在9月16日舉辦了以「月明、家和、夢圓」為主題的在寧兩岸婚姻家庭中秋聯誼會，共慶中秋佳節，溝通彼此情誼更促進了兩岸一家親的認同感。聯誼會現場聚集了市台辦副主任李芬琴、一級調研員高峰，市婦聯副主席魏群，省台辦交流處二級調研員丁祖婷，兩岸婚姻群體聯席機制成員單位聯絡員、市臺屬聯誼會及兩岸婚姻家庭代表共80多人參加活動。當天的活動議程包括婚姻輔導專題講座、兩岸婚姻家庭座談交流、參觀六朝博物館等環節。

市婦聯魏群副主席從中秋佳節團圓故事到家國情懷，從兩岸婚姻家庭根植於血脈相連到兩岸人民的心手相連，從市婦聯聯繫、引領、服務廣大家庭到常態化開展尋找「最美家庭」、開辦心理諮詢熱線、12338婦女熱線等寧姐系列家庭服務，表達了兩岸人民血濃於水的親情，積極推介市婦聯提供全方位服務的理念和實踐。

在寧兩岸婚姻家庭中秋聯誼會(圖片提供/金陵暸望 王偉超)

在專題輔導中，婚姻專家鞠芸芸老師從成功婚姻入題，以親密關係的能量平衡、風險把控，到增加親密關係的能量方法，深入淺出地講述了婚姻保鮮秘訣和婚姻經營之道，帶給兩岸婚姻家庭一個全新的婚姻經營視野。

座談中，兩岸婚姻代表張星星分享了與臺灣老公董威辰交往戀愛、婚姻家庭經營到投身幼稚教育創業的經歷和感受，他們因為相同的理想幼稚教育事業相識。因為創業過程中的相互陪伴，幫助走向婚姻的殿堂，家庭與夢想在婚姻生活中碰撞，不斷昇華為創業的動力，激勵夫妻倆闊步前行。

在整個聯誼交流中，市台辦副主任李芬琴高度評價了兩岸婚姻家庭在推動寧台交流的重要作用，她介紹了市台辦積極做好寧台兩岸婚姻家庭服務工作，聯合市相關部門建立聯席會議機制，進一步做好兩岸婚姻家庭服務工作的意見，其涉及服務的內容包括「婚前輔導、結婚登記、懷孕生育、子女教育、就業創業」等事項，極大提升了寧台婚姻家庭在寧生活的歸屬感和幸福感，有力促進兩岸的心靈契合。