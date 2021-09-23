行政院振興五倍券以及其他部會的加碼消費振興券22日開放申請登記，受到許多民眾歡迎的動滋券，截至23日下午3點，已經有超過632萬人登記抽籤，希望成為擁有500元面額動滋券的200萬幸運兒之一。

教育部體育署去年推出的動滋券相當受到歡迎，今年再度推出，但和去年的400萬份比起來少了一半，只有200萬份，面額一樣是1張500元，去年中籤民眾主要是用來購買運動用品，今年體育署為了替運動產業紓困振興，這次使用範圍排除購買運動用品，只能使用在做運動、看比賽等運動產業類別店家，例如民眾可以用來購買健身課程、到運動場館運動、報名路跑或登山活動，也可用來進場看中華職棒賽事。

去年各加碼券是各部會分開抽籤，今年改為統一抽籤，各加碼券從10月11日起共進行4周抽籤，每周抽籤順序由面額大到小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別只有1次中籤機會。