新北市今召開「新北市產業發展諮詢委員會」會議，新北市長侯友宜表示，企業盼望疫後產業能持續發展，未來十年，新北將以「雙升三創」為主軸擘畫市政願景，藉由「三創」達到提升市民生活品質、提升新北產業價值的「雙升」願景。

侯友宜指出，首先「創造」宜居城市，拓展運動經濟、長照安養及智慧醫療，推廣樂活醫動養，包含運動科技產業異業合作、試辦銀光活力中心、整合醫療照護資源等。

再者，促進傳統製造業朝向「創新」升級轉型，打造智慧城市，包含瑞芳第二產業園區，引進低汙染智慧製造業；創建新莊Fintech金融科技園區，協助新五泰及新北產業園區共約3萬6000家業者跨域合作；推動蘆南蘆北產專區，發展電子資通訊及生技醫療等智慧產業；運用新店寶高智慧科技產業園區資源，鏈結智慧電動車產業聚落。

最後，加強在地企業走向新零售、供應鏈走向國際化，「創生」地方發展，包含地方特色產業活化、市場改建與品牌再生，再輔以電商平台工具，構建新型態的在地商業模式。

侯友宜表示，在疫情衝擊下，市府注重企業紓困，預估減收房屋、娛樂及牌照稅共8530萬元；振興部分更補貼新北餐館業者每家3000元，截至9月15日，已收案7666件；另為協助商圈復甦，補助新北21商圈辦理振興活動，金額460萬。

針對企業最關心的疫情，新北市創全國之先，提出各項新策略，包括首創「熱區防疫中心」，鎖定疫情熱區；成立「疫調分析中心」，用辦案科學找確診案例；架設「遠距關懷虛擬病房平台」，追蹤隔離患者即時變化，已服務超過1000名個案。另為搶攻零接觸商機，更辦理國際視訊採購商洽會，後續也將舉辦就業博覽及土地媒合會，提升就業並引入企業落地新北投資。

會議邀請遠東集團董事長徐旭東、鴻海董事長劉揚偉等工商大老出席，並遴聘工商團體領袖、學界代表及大型企業負責人等 35名企業人士擔任第2屆委員。