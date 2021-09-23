隨著BNT等疫苗陸續抵台，22日起進行青少年疫苗施打，也造成疫苗險近期詢問度激增，國泰金(2882)旗下國泰產險配合政府施打政策，同時考量到一般父母工作忙碌，需要方便快速的保險服務，推出最新疫苗險線上投保流程，只要透過國泰產險BeSafe網站，就能找到「享安心疫苗保障」的商品方案，投保時選擇替「要保人未滿20歲子女」即可，線上5分鐘即可快速完成投保。中壽(2823)指出，疫情帶來挑戰，保險是對抗風險的最佳防禦武器，然而「保不足」或「保不對」還是會有可能產生風險缺口，因此也推出兩個方案搶市，其中，「全面保」專案一日不到40元。

金管會為回應民眾需求，已於日前發布修正「保險業辦理電子商務應注意事項」第六點，開放父母為要保人為其未成年子女投保費用型疫苗接種綜合保險（不含身故給付），以提高民眾投保便利性。

國泰產險BeSafe平台「享安心疫苗保障」未成年子女方案，投保年齡為業界最低，從0到19足歲，青少年可線上投保疫苗險商品與成年人略有不同，所以保費是較便宜的167元。除保障內容不包含住院補助保障外，其餘項目包含「住院日額、加護病房住院日額、以及喪葬費用」皆與成人版方案相同。

此外，中壽打造全面保專案，建議年輕族群，保障內容要包含醫療、意外、癌症及重大傷病四大項目，可先規畫短年期定期保險，保費相對可負擔，還能依需求調整保障組合。

其中，醫療險應包含實支實付，可在限額內能彌補病房升等或自費藥物與醫療用材、昂貴手術等健保給付不足的費用支出；此外，意外雖無法預測，但可藉由保障規劃轉嫁如燒燙傷、交通意外導致骨折或失能等意外發生時的醫療花費。大腸癌有年輕化趨勢，若不幸罹癌後續治療是一筆不小支出，可規畫一次給付的保險理賠金；另外，重大傷病險保障範圍廣，若不幸罹患或遭受重大傷病導致收入中斷時，也能獲得一次性保險給付彈性運用。

中壽的「全面保」專案，內容含括醫療、意外、癌症及重大傷病等面向共十餘項商品，提供依需求調整保障組合及額度的靈活彈性。以30歲上班族男性投保「中國人壽全面保」專案為例，每天只要新台幣36元，即可有四大全面保障。