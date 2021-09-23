時間即將進入第四季，保德信投信指出，隨著全球受到疫情影響趨緩，配合景氣持續成長，全球股債市的多頭行情仍持續上演，投資人若要做好核心配置，把握年底前的產業機會與優勢市場，第四季的投資關鍵宜掌握「4P」關鍵：People消費行為與就業、Profit企業成長獲利、Price物價與通膨上揚、Policy貨幣與財政政策。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，目前全球市場以美國為首，持續維持在多頭軌道，而全球疫情也在疫苗施打之下逐步和緩，有利於股債市的投資氛圍，即使第四季將面臨聯準會溝通QE縮減議題，市場多已有共識將採取漸進方式，不至於就此扭轉整體多頭格局，且依歷史經驗，美國風險性資產在QE縮減的過程中將呈現震盪走高，無礙股債市的成長行情。

葉家榮說明，從關鍵4P的第一個People來看，美國的消費支出已從商品逐漸轉為服務，就業成長及企業獲利持續獲得上修即為景氣復甦的印證，舉例來說，最新公布的美國第二季GDP季增率6.5%，其中商品消費絕對金額持續創高，服務消費回升速度加快，貢獻度分別為2.68%、5.10%，顯示美國經濟已由去年商品消費，轉向由服務強勁帶動。

再者，葉家榮分析，美國非農就業同步創下近一年來就業成長最快速度，其中休閒和餐旅業的增長最顯著，失業率也從去年4月的14.8％降至8月的5.2％，顯示美國企業大幅增加人手，後續可觀察重新且願意回到職場的勞動是否增加。

關鍵4P的第二個Profit，成長趨勢也相當鮮明，葉家榮表示，據Factset預估，美國第三、四季企業可望維持兩成以上獲利年增率，今年全年度S&P500指數每股盈餘可望達200美元，而整體企業獲利成長力道進入2022年，預估還可以再成長近一成，整體表現相當穩健。另外，受惠於企業獲利看好，截至今年至7月底止，美國企業宣布的股票回購總額達6830億美元，該數字僅次於2018年，預估2021年全年股票回購金額上看7260億美元。

至於關鍵4P的第三個Price，反映整體通膨表現，葉家榮建議可觀察房租走勢，美國8月消費者物價指數年增5.3%，雖增幅似已相較前月再下滑，但整體通膨率仍盤旋在歷史高點，且目前食物、能源、居住和新車價格指標都成為推升物價的動力，另外值得注意的是，疫情後S&P全國房價指數上漲15%，未來落後房價上揚的房租將開始攀升，可能成為未來讓美國物價是否位於高檔的關鍵。

最後一個關鍵4P Policy，葉家榮分析，年底前市場的焦點為聯準會QE縮減議題，以前次2013年至2014年例子，2013年聯準會花半年時間與市場溝通，直到當年底才確認自2014年啟動縮減QE，事實上，聯準會直到2014年10月才正式退場QE，甚至於2015年底才第一次升息，因此預期今年年底前，聯準會將持續觀察各項經濟數據以及市場的反映，做好充足溝通才會行動。