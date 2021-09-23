大陸女星劉詩詩是演藝圈著名的氣質女神代表，總是散發優雅、端莊氣息的劉詩詩，骨子裡其實也有帥氣的一面，劉詩詩日前出席公開活動時，就率性地坐在露營摺疊椅上，身穿長褲、腳踩布鞋的劉詩詩豪邁開腿，超Man坐姿全被拍。

劉詩詩當媽後，不只火速瘦出纖細身材，人氣依舊很夯的她，是各大廣告、代言爭相邀請的對象，劉詩詩近日就出席露營節活動，她一改招牌公主風穿搭，改穿寬鬆長褲、襯衫和外套，腳踩布鞋的劉詩詩豪邁開腿，率性地坐在露營摺疊椅上，舉手投足相當輕鬆隨興，又帶有幾分淘氣。

劉詩詩豪邁開腿坐，舉手投足輕鬆又帥氣。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

沒有裙子和高跟鞋束縛的劉詩詩，還徹底放飛自我，她跨大步越過造景，模樣相當可愛，劉詩詩難得展現活潑的一面，而微博還以「劉詩詩大爺坐姿」登上熱搜榜，而工作室今（23日）下午則曝光劉詩詩活動照，網友紛紛讚：「坐姿很可以」、「大爺坐姿那張最好看」、「這次穿搭好看又隨興」。

劉詩詩無P照依舊漂亮。（圖／取材自雨里有關微博）

同時，還有粉絲曬出劉詩詩出席活動的無P照，高顏值的劉詩詩輕鬆駕馭網友鏡頭，她五官精緻、超氣質，真實美顏相當不科學，劉詩詩的無P照和精修照一樣漂亮，也讓外界見識到劉詩詩的天生麗質，粉絲看了紛紛驚呼：「我的媽，太絕了這張，比工作室的好看」、「這也太好看了」、「原圖的姐姐更美」、「生圖更好看」。