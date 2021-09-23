彰化一名男子阿雄的小姨子小芬（化名），去年五月間到家中來探視姊姊與外甥，並借宿家裡在2樓睡同房，阿雄深夜見小芬打地鋪，逼小芬幫他口交，被拒後竟然找老婆在她面前上演活春宮嗆說：「妳不會做愛，我跟妳姊就做給妳看」，還脫下褲子、甚至指侵下體，小芬極力反抗才沒被阿雄性侵得逞，台中高分院審結，考量阿雄無前科，並與小芬和解，最後依強制性交未遂罪將阿雄判刑2年，緩刑5年，全案仍在上訴。

據了解，阿雄事發當晚用腳壓制小芬的大腿，再要用手腳觸摸她的胸部及下體，被推開後對小芬怒嗆：「妳不會做愛，我跟妳姊姊當面做愛給妳看」，於是找來老婆上演活春宮。小芬嚇得躲到1樓廚房，仍遭阿雄掀裙脫內褲逼口交，並試圖指交下體，小芬奮力抵抗、叫罵，阿雄才死心上樓就寢，整個過程姊姊都沒出面阻止，小芬隔日清晨趁阿雄熟睡逃離，隨即找男友到警局報案。

阿雄到案後坦承犯行，小芬的姊姊也證稱，當晚妹妹、與他們夫妻及小孩，睡在同一間房，丈夫本來要跟妹妹做，但妹妹不願意，才找她做愛給妹妹看。

法官審理後發現，小芬本身有輕度精神障礙，阿雄的老婆也有中度精障，夫妻倆生的獨生子更有重度精障，阿雄明知小芬有恐慌症，才敢在房間要求老婆做愛給小芬看，法官認為阿雄觸犯強制性交未遂罪，最輕要判3年半以上，念他無前科，還有精神障礙的妻兒要扶養，且與小芬達成和解，最後改判2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。