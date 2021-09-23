台中市大里區1名56歲胡姓男子，日前到玉山銀行，表示欲匯款12萬給在葉門當戰地醫師的女姓友人，銀行直覺有異通報警方，台中市警局霧峰分局國光派出所員警到場與胡男溝通很久，還請出他的妹妹，胡男才答應將錢存回自己帳戶。

台中市警局霧峰分局國光派出所指出，接獲玉山銀行員報案指出，有一男子欲匯出12萬元到台灣某銀行帳戶，疑遭到詐騙，員警到場關心，但年約56歲的胡姓男子，起初對警方的勸告不理不睬，也不想和警方說話，兩名員警苦口婆心並耐心等候，胡男終於開口向警方表示，在網路上與1位女網友聊天了1個月，該女表示在葉門當戰地醫生。

胡男接著表示，近日該女表示要寄包裹給他，但卡在海關，需要先付4000美金的通關費用，但葉門沒有金融機構，請胡男先將該款項匯至台灣某銀行帳戶，海關才能扣款，於是才到銀行領了12萬換成美金欲匯出。

員警聽後表示，「戰地醫生、戰地軍官、領包裹等等」，均為詐騙老梗，但胡男仍不相信，員警持續勸說了近20分鐘，還請胡男妹妹電話勸告哥哥，勿將辛苦存下的退休金，讓人給騙了，男子這才動搖初衷，相信自己遇到了詐騙集團，在警方陪同下將現金存回自己的帳戶，成功保住他的退休老本。

霧峰分局長李建興呼籲，民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失。