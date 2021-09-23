五倍券昨（22日）開放數位綁定，民眾可以透過信用卡、行動支付或電子票證進行綁定，不過有不少人在完成綁定後還是不太了解回饋規則，有網友發文表示自己後悔數位綁定，甚至喊話政委唐鳳「增設取消綁定」的選項，引起熱議。不過，有內行網友分享自己與家人共同綁定的策略，可拿到7千元回饋，換算有將近30%的折扣入手，其實相當優惠。

該名網友在臉書爆怨公社發文表示，自己數位綁定後相當後悔，「其實數位綁定根本沒有比較好啊，信用卡又沒有很優惠，限制又很多。」原Po甚至還喊話行政院政務委員唐鳳，「希望可以增加取消綁定的設定。」

文章一出引起熱議，有不少人認為，數位五倍券規則早就公布，沒看清楚就下手不能反悔，如果現在又臨時改規則，反而會讓狀況更為混亂，「自己沒搞清楚就綁定要怪誰？」、「看消費習慣，個人覺得數位比較方便」、「見仁見智，我是為了好食券綁數位的，直接就多500的意思，有些行動支付回饋加等值點數等於又多了1000塊現金，加起來就1500了」、「為了搶好食券，其實優惠不差啦」。

值得一提的是，文章意外釣出內行人分享，自己幫全家數位綁定的策略，竟可拿回近30%回饋，「全家5人共同綁定五倍券，可領到2萬5千元，另外回饋4千元，共同綁定回饋也有500元，再加上好食券2千5百元，總共可以拿到的回饋金高達7千元。」

網友紛紛留言表示，「真的要懂得做功課，不然各種方式你都不會滿意」、「到時候該不會紙本出來，有人後悔早知道綁數位了」、「經過去年，早就決定要選紙本了，現金在手的感覺，不受限」、「不管選紙本還是數位，最重要的是不要貪心，看到別人好像比較優惠就都想要」、「要做功課啦，還有不要貪心」。

網友後悔綁定數位五倍券。（圖／爆怨公社）