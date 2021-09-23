頂級超市city’super看準多數消費者使用五倍券會集中採買日常生活用品，加上10月8日起領用，適逢百貨周年慶陸續開打，今（23日）宣布針對五倍券祭出三重優惠，與全聯、美廉社和家樂福等量販、超市一樣，主要也鎖定紙本五倍券加碼。

city’super日本麝香葡萄，單串原價1280元，振興優惠價799元。（city’super提供）

三重優惠包含當日消費滿1000元含紙本五倍券，送100元活動抵用券，可累贈；還有10月每周五、六、日持1000元紙本五倍券，當日累滿3988元，送1瓶500ml、市價199元的奧利塔頂級葵花油，累滿5988元則送1瓶100ml、市價298元的王室御用「皇嘉」特級冷壓初榨橄欖油綠瓶，可累贈。

此外，還能享有「全台門市指定商品振興組合及振興優惠」，包含日本麝香葡萄、美國特優沙朗牛排等頂級食材，以及人氣夯品西班牙油漆桶馬鈴薯片等逾50項商品振興組合及優惠價。

近期熱銷商品中，日本麝香葡萄單串原價1280元、振興優惠價799元；連續4年獲PICUAL全球橄欖油評比第一名的普羅西歐特級初榨橄欖油500ml x 6瓶，原價5280元、振興價2599元；美國特優沙朗牛排300g x 2片，原價1680元、振興優惠價1159元。

city’super 10月8日起當日消費滿1000元含紙本五倍券，送100元活動抵用券，可累贈。（city’super提供）

西班牙油漆桶馬鈴薯片Bonilla a la Vista，被奧斯卡最佳影片《寄生上流》捧紅，city’super曾於今年5月及8月開賣經典款原味大白桶500g「西班牙Bonilla a la Vista油漆桶馬鈴薯片」，皆創下單周賣破千桶的銷售紀錄，是city’super今年霸榜的進口零食冠軍。近期再推出限量「油漆桶馬鈴薯片無鹽版」小藍桶275g，採用純天然在地食材，馬鈴薯與橄欖油，不含任何化學添加物或香精，適合純天然愛健康的饕客享用。

city’super引進連續4年獲PICUAL全球橄欖油評比第一名的普羅西歐特級初榨橄欖油，500ml x 6瓶，原價5280元、振興價2599元。（city’super提供）