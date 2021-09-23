消息人士指出，目前仍有約百名美國人滯留阿富汗，國安高層在眾議院外交委員會進行機密簡報時，由於無法給出具體撤離人數及時間表，多名議員憤而離席。

官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，在國務院、五角大廈、國土安全部、國家情報總監辦公室未能回答眾院外交委員會的基本問題時，兩黨議員同感不耐。

國務院官員無論是私下還是公開都持續表示，仍有約100名滯留阿富汗的美國人尋求離境。一些議員先前告訴CNN，他們不了解人數如何計算，因為國務院表示他們過去幾週已從阿富汗撤離超過75名美國人。

國務院官員則說，當地情勢不斷變動，因此官方無法給出更精確撤離人數。

國務院發言人今天告訴CNN：「一般來說，我們不對與國會的溝通發表評論，特別是在機密環境中的溝通。」

眾院外交委員會共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）今天在CNN節目The Lead表示，「每個人都步出」會議，他也懷疑政府官員究竟是否知道仍有多少美國人滯留阿富汗。

麥考爾在提到曾為美軍工作過的口譯員時說：「你知道，事實是，我相信仍有數百名美國人仍然留在敵後。我們談到的大多數口譯員都沒能離開。」他並說他從當地人那裡聽到了「可怕的故事」。「坦白說，我不認為他們知道所有的答案。」

一名民主黨助理提到政府時告訴CNN，一些成員離開機密簡報會是因為有些共和黨人沒有遵守防疫規範佩戴口罩。他也補充說，許多成員仍對國務院的參與感到滿意。

目前撤離行動仍在緩慢進行中，上週末一架載有21位美國公民的航班啟程離開。

官員表示，撤離作業浩大，得由美國、卡達與塔利班組織三方協調，對無法備妥必要出境文件者，進行背景調查。

國務院官員也透露，阿富汗目前僅有商用航班能離開喀布爾國際機場，未來希望能常態化離境航班，但恐得再耗費數週時間。