新聞處專委吳安琪(右起)、市政府參議王珮毓(前起)、經發局招商科專員卓芷戎。(蔡依珍攝)

桃新增3女副發言人 各個是美女

桃園市長鄭文燦23日在市政會議宣布新增3位女副發言人，由新聞處專委吳安琪、市政府參議王珮毓、經發局招商科專員卓芷戎兼任，3人有人曾任電視台主播、有的當過民代，才貌兼備。外傳3人將投入議員選舉，鄭文燦被問及是否為鄭家班女刺客做準備時否認表示：「我沒有這個考慮，要問她們！」

鄭文燦說，桃園市的規模相當大，人口到227萬，各種市政建設包羅萬象，分工要更細膩，為加強新聞處溝通政策說明，在新聞處長詹賀舜之外，增聘3位副發言人。

鄭文燦一一介紹，新聞處專委吳安琪，台灣大學政治系碩士在職專班，曾任民視、年代和壹電視記者兼任主播，媒體服務期間經歷過4次總統大選，有高知名度、口才好、外貌出眾的優勢，在市府體育局、桃園捷運公司協助處理媒體和行銷事務，目前在新聞處負責媒體聯繫和市政行銷。

市政府參議王珮毓是元智大學管理學院EMBA管理碩士在職專班，曾任平鎮市民代表，為質詢率第一、見報率第一的民代，在文化局服務期間，協辦閩南文化節、地景藝術節、富岡鐵道藝術節、文創博覽會、兒童藝術節等大型活動。

經發局招商科專員卓芷戎文化大學政治系學士，曾任台灣維新基金會暨謝長廷新聞祕書，在市府新聞處任職期間協辦府內大型活動，配合各機關重要施政計畫發布新聞，提升施政能見度，目前在經發局協助招商行銷，舉辦國內、外招商說明會、座談會、論壇等。

鄭文燦說，好的政策也需要仰賴好的傳播工具及方式，市府新增3名副發言人，不僅是為了有效宣傳市府的政策方針、強化與市民的溝通，更是為了讓大家瞭解桃園市正在改變。會後許多局處首長紛紛向3人恭喜，副市長李憲民也當面直讚：「都是美女啊！太厲害了！」

鄭文燦強調3姝都有很好的學歷跟服務經驗，不管是新聞經驗、地方文創或媒體溝通，表現都很出色，口才好、反應好，IQ、EQ都佳，「以後有問題都可以問她們！」因3人要投入桃園市議員選戰的風聲不斷，鄭文燦被問及提拔3人是否為「選戰女刺客」做準備，立即否認表示：「我沒有這個考慮，要問她們！」