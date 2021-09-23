啟用儀式結束後還安排小旅行，身障團體與身心障礙服務委員乘坐大型復康巴士，參訪霧峰舊省教育廳服務據點。（陳世宗攝）

台中市原有3輛大型復康巴士和1輛中型復康巴士，市府向中央爭取補助493萬元、自籌600萬元合計1093多萬元添購第4輛大型復康巴士，23日舉行啟用儀式，首發車將帶身障朋友參訪社福據點；副市長陳子敬勉勵身障朋友多走出家門，參與各種活動，市府將持續充實身心障礙者交通接送服務能量。

陳子敬說，台中原有3輛大型復康巴士、1輛中型復康巴士，以及275部的小型復康巴士，提供身障市民朋友參與社區及市府舉辦的活動。新添購的第4輛大型復康巴士有6個輪椅座位、21個一般座位區，並配備輪椅升降設備，方便安全上下車。

啟用儀式結束後還安排小旅行，身障團體與身心障礙服務委員乘坐大型復康巴士，參訪霧峰舊省教育廳服務據點，再到光復新村畫話協會體驗綁染，鼓勵身障朋友走出家門。疫情期間，社會局也和公所合作，接送和平地區身障者和長輩施打疫苗，連外縣市單位都來預約台中市大型復康巴士，充分發揮使用功能。

社會局表示，促進身心障礙者社會參與是身心障礙者權利公約(CRPD)揭示的重要精神，大型復康巴士提供身障團體、特殊學校以及機關單位租借使用，也在2019年身障桌球亞錦賽、2020台灣燈會、2021世界蘭展等各項大型活動負責無障礙接駁。

社會局指出，這次大型復康巴士因應使用者需求，在車體內裝規劃階段，即邀請較常租借使用的身障團體參與座談會，討論階梯高低差、防滑措施、輪椅座位區與一般座位區配置等，巴士有6個輪椅座位、21個一般座位區，加上多重防護煞車系統，兼具舒適與安全。