美聯準會政策明朗，稱將放緩購債，並下調今年經濟成長預期。中國恆大集團周三公布將如期於周四支付公司債利息，平息市場疑慮。港股周三休市一天後，周四開高。

周四香港恆生指數收漲289.44點或1.19%，為24510.98點。國企股(H股)漲93.36點或1.08%，為8733.73點。

中國恆大漲17.6%，報2.67港元；恆大物業漲7.8%，報4.53港元。恆大第二大股東華人置產公布，8月30日至9月21日間出售1.09億股，平均每股售價2.26港元。並且23日起計畫全數出售中國恆大股份。預計本年度將因出售事項，而錄得變現虧損13.8億港元。華人置業目前持有7.51億股，持股比例為5.66%。華人置業公告3年前購入恆大股份總成本為135.9億港元，平均每股成本15.8港元。

恆大周四也如期支付債券利息，安撫了市場擔憂。市場也傳出恆大將被北京國有化收購，並且分拆為三部門進行重組。

銀行股上漲1.3%。在房地產貸款風險上升的警報下，A股周三銀行股集體下挫。然在多家銀行分別澄清恆大的影響後，港股銀行股回穩。