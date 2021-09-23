雖然國際燃料價格狂飆，但經濟部電價委員會今天開會後，仍以疫情影響國ˋ經濟尚未復甦為由，敲定10月電價不調漲。這是電價連7凍，每度維持2.6元持續已3年半。

國際煤價翻倍，原油價也衝上70美元，天然氣價今年漲幅更超過8成，台電希望調漲電價。但經濟部表示，一對商業造成嚴重影響，考量照顧民生、穩定物價優先，決議本次電價不調整。

上一次電價調漲是在2018年4月時，這次不調，等於是連7凍。