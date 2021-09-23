疫情衝擊國內經濟 電價今拍板每度2.6元連7凍 17:092021/09/23 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電價連7凍，每度維持2.6元持續已3年半。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然國際燃料價格狂飆，但經濟部電價委員會今天開會後，仍以疫情影響國ˋ經濟尚未復甦為由，敲定10月電價不調漲。這是電價連7凍，每度維持2.6元持續已3年半。 國際煤價翻倍，原油價也衝上70美元，天然氣價今年漲幅更超過8成，台電希望調漲電價。但經濟部表示，一對商業造成嚴重影響，考量照顧民生、穩定物價優先，決議本次電價不調整。 上一次電價調漲是在2018年4月時，這次不調，等於是連7凍。 境外匯回資金逾3200億 蘇貞昌指示持續促進經濟成長及就業機會 陸廠逆勢漲價 國內不銹鋼廠10月盤價拚持穩 #電價 #經濟部 #疫情衝擊 #國內經濟 #國際燃料價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒大＋疫情雙利空 美銀證下調大陸經濟成長 04:102021/09/23 財經要聞 《類股》國際金屬價反彈 不鏽鋼族群回穩 10:532021/09/23 財經 台中百貨業改裝 搶五倍券商機 04:102021/09/23 地方新聞 疫情牽連復甦 聯準會仍擬近期開始撤銷刺激措施 11:362021/09/23 國際 觀月雛乃台北餐廳不敵疫情關門 賤賣二手名牌包維生 12:022021/09/23 娛樂 租15坪套房電費狂飆8千 她曝房東一度收5.3元 網卻讚：超佛心 11:582021/09/23 生活 台灣申請加入CPTPP 「這些」產業受衝擊 王美花：滾動檢討、溝通 09:032021/09/23 政治 助企業疫後產業發展 新北推「雙升三創」計畫 16:502021/09/23 生活 疫情衝擊跨國投資 8月僑外投資金額 年減六成 04:102021/09/23 財經要聞 《國際經濟》聯準會：最快11月啟動縮表 可能提前於明年升息 10:022021/09/23 財經 《國際經濟》凍不住了 韓國10月漲電費8年來首見 10:532021/09/23 財經 財經熱門新聞 央行再重手打炒房 六都、竹縣市第二戶房貸無寬限期 - 財經 五倍券綁定填錯資料怎辦？王美花回應了 - 財經 1分鐘讀財經》台股節後大逃殺 散戶手上有這種股票更慘 - 財經 真有砍單潮？外資頻唱衰台積電 晶片缺貨惡化慘況曝光 - 財經 美政府債務危機更恐怖？穆迪示警：若違約美股將崩跌3成 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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