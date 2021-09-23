PTT網友分享同款便當心得，笑稱「拿開滷排骨，配菜的真相馬上水落石出」。(摘自PTT)

台灣的便利商店密集程度世界有名，超商所提供的生活機能也不斷進化，商品種類越來越豐富，甚至還和名店合作推出新品，讓民眾有更多選擇。不過，近日有網友到超商購買一款和知名餐廳聯名的排骨便當，要價99元，但仔細一看菜色，卻讓他差點懷疑人生。

一位女網友在網路論壇Dcard上發文表示，近日購買一款超商和知名酒店推出的「肉燥排骨飯」準備嘗鮮，一打開便當，看到大片的滷排骨肉讓她更加期待，沒想到一夾起排骨，瞬間顛覆她原本的想像。

女網友近日購買一款超商和知名酒店推出的「肉燥排骨飯」準備嘗鮮，一打開便當，瞬間顛覆她原本的想像。(摘自Dcard)

仔細一看，配菜份量少得可憐，只有4分之1顆滷蛋、2朵花椰菜和裝不滿一格的筍絲。(摘自Dcard)

仔細一看，配菜份量少得可憐，只有4分之1顆滷蛋、2朵花椰菜和裝不滿一格的筍絲。原PO表示，她當下還跑去檢查是不是菜有掉出來，結果上網查才發現有人發過同款便當心得，菜量也相同，「才讓我沒有懷疑人生」。最後原PO也作出結論，笑虧這便當唯一的優點就是「抓住高級的精髓」，盤子很大但只有一朵菜的感覺，無奈直呼「以後還是乖乖吃奮X湖便當就好了！」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「這樣80去便當店可以給你不硬的排骨+吃不完的白飯+3菜1湯」、「這菜的風格好像吃剩的，傻眼欸」、「這個價錢買自助餐或便當都划算多了」、「配菜很像被人吃過」。另外，PTT也有網友分享同款便當心得，該網友笑稱，「拿開滷排骨，配菜的真相馬上水落石出，一定不是配菜太少，一定是盒子格子太大的錯」，其他人也傻眼表示，「便當這種蓋空格的做法真的很過分」、「至少把格子補到半滿吧」。